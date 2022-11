Meteo, quando arriva la neve. Giuliacci, perché può cadere in pianura

29 novembre 2022 a

a

a

Il grande freddo è alle porte, ma la neve potrebbe cadere anche a bassa quota? A fornire le ultime previsioni per i primi giorni di dicembre e il Ponte dell'Immacolata è il sito del colonnello Mario Giuliacci secondo cui per vedere l'Italia imbiancata serve che si verifichino diverse variabili. Per questo, in genere, la previsione meteo della neve "rimane spesso incerta fino a due o tre giorni dall’evento, ma in casi estremi anche a poche ore", spiegano gli esperti di meteogiuliacci.it.

"Vortice ciclonico in arrivo". Come sarà il tempo nelle prossime ore

Il motivo è che basta un grado di temperatura per trasformare la neve in pioggia. Affinché si verifichi "è fondamentale dapprima un’irruzione di aria fredda (polare o continentale) che prepari il terreno alla formazione di un cuscinetto di aria gelida nei primi 3-400 metri di atmosfera. Senza questo fattore può comunque nevicare, ma così facendo si garantisce una temperatura di bulbo umido negativa", ossia uno scenario in grado di garantire neve anche in pianura. Se la temperatura è molto bassa, è più probabile che i fiocchi "attacchino" e resistano al suolo. "Serve successivamente uno scorrimento di aria più mite e umida al di sopra di questo cuscinetto freddo" per mantenere le condizioni ideali per la neve.

Irruzione artica, neve a bassa a quota. Giuliacci: dove scatta l'inverno

Per i prossimi giorni, un vortice ciclonico darà la sua influenza nelle giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, "portando piogge a tratti intense specialmente su Molise, Puglia e sul comparto tirrenico tra Calabria e nord della Sicilia. Molte nuvole e qualche pioggerella/nevicatina pure al Nord". Per queste ore invece si prevede neve sull'Arco Alpino con accumuli attorno ai 5-10 centimetri, soprattutto sui rilievi di Trentino, Veneto e Alto Adige. Insomma, le nevicate imbiancheranno le montagne al di sopra dei 700-800 metri e affinché si scenda anche in pianura bisognerà aspettare ulteriori analisi. In ogni caso, arriveremo al Ponte dell'Immacolata con le montagne innevate.