Meteo, ciclone in arrivo. Giuliacci lancia l'allarme: "Rischio frane e smottamenti"

Una settimana caratterizzata da meteo instabile con forti perturbazioni. Secondo quanto riporta il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito, infatti, è in arrivo un nuovo ciclone sull'Italia che porterà forti precipitazioni.

Irruzione artica, neve a bassa a quota. Giuliacci: dove scatta l'inverno

È previsto un peggioramento per domani perché un nuovo ciclone tornerà a colpire l'Italia. Al Nord sono previste piogge sparse e deboli nevicate sui rilievi alpini anche a bassa quota (600-800 metri). Il tempo peggiore si abbatterà sulle regioni del Sud, e in particolare su Sicilia e Calabria ionica. "Qui sono attese severe precipitazioni che potranno nuovamente favorire un possibile rischio di frane e smottamenti" avverte Giuliacci. Il vortice ciclonico porterà la sua influenza anche nelle giornate di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, portando piogge a tratti intense specialmente su Molise, Puglia e sul comparto tirrenico tra Calabria e nord della Sicilia. Nuvole, piogge e nevicate deboli al Nord, ma in un contesto decisamente meno problematico secondo quanto si legge su meteogiuliacci.it.