Come sarà il tempo nelle prossime ore: il vortice ciclonico travolge l'Italia

Il maltempo ha travolto il Sud con nubifragi violenti e drammatiche frane sull’isola d’Ischia, ma non piove su tutta l’Italia. Il portale “meteogiuliacci.it” conferma che nel corso della prossima settimana un altro vortice ciclonico impatterà sull'Italia con conseguenze pesanti su alcune regioni come Sicilia e Sardegna, mentre lascerà a bocca asciutta zone quali il Ponente ligure, la pianura torinese e le pedemontane tra alto Piemonte e zona laghi lombarda dove la penuria d’acqua registrerà livelli record. Per queste aree, le previsioni meteo danno “qualche pioggerella, qualche piccola nevicata, ma nulla che faccia recuperare il pesantissimo gap idrico”.

Nel resto della penisola, la situazione sarà ben diversa: il ciclone Mediterraneo porterà piogge torrenziali soprattutto sulla Calabria ionica con venti di tempesta, già dalle prossime ore. I primi rovesci, a tratti forti, arriveranno in Sardegna e poi Lazio e Campania, a salire verso Liguria di Levante ed Alta Toscana. Per quanto riguarda Eolo, domenica 27 novembre, sono attesi venti di tempesta sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. Tra la fine del mese e l’inizio di dicembre, ci saranno altre precipitazioni, anche se non forti, le temperature scenderanno di qualche grado al Nord ,mentre saranno frizzantine al Centro-Sud. Entro la Festa dell'Immacolata, l’8 dicembre, è possibile neve a bassa quota.