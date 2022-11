Meteo, ponte dell'Immacolata con la neve. Giuliacci: dove scatta l'inverno

27 novembre 2022 a

a

a

C'è grande attenzione sulle previsioni meteo anche a causa degli eventi estremi che continuano a flagellare il Paese, soprattutto nei territori più fragili dal punto di vista idrogeologico. A fornire indicazioni sul tempo dei prossimi giorni e sulla tendenza delle prime settimane di dicembre è il sito del colonnello Mario Giuliacci che parla di una novità meteo "importante", ossia della possibilità che l'inizio del mese entrante sia caratterizzato da una "irruzione artica".

Freddo e neve anche in città, la previsione di Giuliacci: svolta clamorosa

Parliamo di un nucleo di aria gelida proveniente dalla Scandinavia "che potrebbe far irruzione già prima del Ponte dell'Immacolata", con la festività dell'8 dicembre che quest'anno cade di martedì. In questo contesto, è concrea la possibilità di vedere la neve che potrebbe arrivare fino a quote "decisamente basse".

"Vortice ciclonico in arrivo". Come sarà il tempo nelle prossime ore

Ovviamente non è possibile sapere se, dove e quando nevicherà, spiega meteogiuliacci.it. Ma in base ai modelli previsionali "entro il Ponte dell'Immacolata non sono da escludere episodi di neve fino a quote molto basse". E dove? Più probabile al Nord mentre al Centro e al Sud il "meteo sarà turbolento ma non troppo freddo, a causa della mitigazione del Mar Mediterraneo".