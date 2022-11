Meteo, neve anche in città. Giuliacci: ecco quando arriva il grande freddo

25 novembre 2022 a

Arriva la neve anche nelle grandi città e a quote molto basse. A fare il punto sui più aggiornati modelli previsionali è Mario Giuliacci che spiega come le indicazioni sull'arrivo del grande freddo puntano sul fine settimana del 3-4 dicembre. Il brusco abbassamento delle temperature coinvolgerà soprattutto il Nord Italia e solo marginalmente il Centro, si legge su meteogiuliacci.it. Ma dove e quando cadrà la neve?

"Sembra tramontata la possibilità di vedere la neve in pianura su Piemonte e Lombardia nelle primissime giornate di dicembre" ma all’orizzonte ci sono "sorprese nevose notevoli", commenta il meteorologo. Le correnti gelide in arrivo nel primo fine settimana di dicembre "domenica 4 potrebbero dare origine a un vortice di bassa pressione che, posizionato tra il Mar Ligure e l'Alto Tirreno, spingerà venti più miti e umidi sopra l'aria gelida presente al Nord: insomma, le condizioni ideali per la neve a quote molto basse". Proprio domenica la neve potrebbe scendere fino a quote di pianura su Piemonte e Lombardia, e cadere a Torino e Milano, ma anche a Genova e sulle coste liguri.

Più nell'immediato, il tempo è destinato a cambiare già in questo fine settimana a causa di un vortice ciclonico che mollerà la presa verso la fine di domenica 27 novembre. Deciso il calo termico previsto con valori che non andranno oltre gli 11-12 gradi. L’inizio della prossima settimana - spiegano i meteorologi - vedrà un miglioramento del tempo e una rimonta dell’alta pressione che riporterà il sereno ma con temperature in flessione fino a lunedì 28 novembre.