La giornalista del Tg1 in Egitto si blocca in diretta: "Scusate, ho un problema". Panico totale, poi il chiarimento

Scoppia il caso durante l'edizione del Tg1 in prima serata di oggi, 18 novembre. Monia Venturini, inviata del telegiornale della rete ammiraglia della Rai a Sharm el Sheikh, dove si sta chiudendo la conferenza COP27 sui cambiamenti del clima, durante la diretta si ferma dopo pochi secondi dai telespettatori e molla il collegamento, con la conduttrice Giorgia Cardinaletti costretta a riprendere la linea in studio.

In Egitto non si sta trovando un'intesa, l'inviata del Tg1 inizia il suo collegamento e spiega: "L'accordo non si trova, la Cop chiude domani ma in realtà sappiamo che ministri e delegati hanno rinviato tutti i loro voli di rientro a lunedì, e questo non è un bel segnale. Il nodo è quello dei risarcimenti chiesti dai Paesi poveri ai Paesi ricchi. Purtroppo...". A quel punto la Venturini si blocca, abbassa lo sguardo e poi il capo. "Scusate..." dice. Pochi secondi di silenzio, quindi raggela tutti: "Scusate ho un problema". Quindi la giornalista lascia il collegamento, con la telecamera fissa che continua a inquadrare la notte egiziana.

In rete si diffonde subito il video, in molti pensano a un malore, ma poi arriva il tweet della protagonista (che in seguito lo cancella): "Non stavo morendo in diretta - scrive Venturini con ironia - mi hanno bloccato perché qui non si poteva fare il collegamento. Stato di polizia appunto".

La stessa spiegazione l'ha data commentando il video postato da un utente su Twitter. "Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere".