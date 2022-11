Meteo, la gelata che assedierà l'Italia. Giuliacci: “Crollo delle temperature”

18 novembre 2022 a

a

a

Con l’arrivo della terza settimana di novembre si avvicina sempre più l’inverno ed è sempre più probabile l’arrivo delle gelate, fenomeno che si verificherà anche nel 2022. Ad annunciarlo è il colonnello Mario Giuliacci sul proprio sito: “Per gelata si intende una condizione con temperature sottozero nelle zone di pianura, un evento fuori dalla norma in Italia, perché non vi è alcuna località di pianura ove la media delle minime mensili sia sottozero. Inoltre occorre che sull’area in esame resista un cuscinetto di aria fredda a seguito di una precedente irruzione di aria polare o artica. Se poi il cuscinetto di aria fredda persiste anche quando il cielo torna sereno con assenza di vento, allora il raffreddamento notturno è sufficiente a portare la temperatura minima sottozero”.

"Quando arrivano i temporali". Scatta l'allerta meteo in 11 regioni

Quando si verificheranno tutte queste condizioni: “Ci sarà - spiega il meteorologo - un’irruzione di aria polare dai Balcani tra il 19 e il 22 di novembre, anche se limitatamente ad alcune aree del Nord Italia. La fase piovosa sul Nord Italia terminerà il 22 novembre. Poi dal 23 al 26 del mese prevarrà un’alta pressione, con cieli sereni e venti deboli o assenti. Insomma, le condizioni ideali per una gelata. Si prevede che la gelata tra il 23 e il 26 di novembre interessi le aree di pianura del Piemonte, il Pavese e il Milanese”.