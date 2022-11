Rischio epidemia di tumori in Europa nei prossimi 10 anni: un milione di persone non sa di averlo

17 novembre 2022 a

Europa a rischio epidemia di cancro nei prossimi dieci anni. È l’allarme lanciato dalla commissione oncologia di The Lancet «European GroundshotAddressing Europès Cancer Research Challenges», che riunisce un’ampia gamma di esperti di pazienti, scientifici e sanitari. Il team della prestigiosa rivista scientifica sottolinea l’importanza fondamentale della ricerca sul cancro nell’affrontare le nuove sfide che i sistemi europei devono affrontare e dà raccomandazioni su come raggiungere questo obiettivo.

La commissione oncologica di Lancet identifica inoltre le lacune nel panorama europeo della ricerca sul cancro e chiede il raddoppio del bilancio europeo per la ricerca sul cancro, nonché l’assegnazione di priorità alle aree di ricerca sul cancro meno servite, tra cui prevenzione e diagnosi precoce, radioterapia e chirurgia, attuazione scientifica, azione sulla uguaglianza di genere e una maggiore attenzione alla sopravvivenza.

La pandemia di Covid-19 ha messo in luce debolezze nei sistemi sanitari oncologici e nel panorama della ricerca sul cancro in tutta Europa, che, se non affrontate con urgenza, faranno indietreggiare le conquiste sul cancro di quasi un decennio. In un nuovo rapporto, gli autori sottolineano che dare priorità alla ricerca sul cancro è fondamentale per fornire cure oncologiche più sostenibili e di qualità.

«Con un contesto sociale che ha visto susseguirsi la pandemia di Covid-19, la Brexit e l’invasione russa dell’Ucraina, è più importante che mai che l’Europa sviluppi un programma di ricerca sul cancro per migliorare la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la qualità della vita per i pazienti», afferma il professor Mark Lawler, Queen’s University Belfast, Regno Unito e presidente e autore principale della Commissione.

«Stimiamo - continua Lawler - che circa un milione di diagnosi di cancro siano state perse in tutta Europa durante la pandemia di Covid-19. Siamo in una corsa contro il tempo per individuare quei pazienti. Inoltre, abbiamo visto un effetto agghiacciante sulla ricerca sul cancro con la chiusura dei laboratori e gli studi clinici ritardati o annullati durante la prima ondata di pandemia. Siamo preoccupati che l’Europa si stia dirigendo verso un’epidemia di cancro nel prossimo decennio. La nostra European Groundshot Commission fornisce risultati cruciali sull’attuale panorama della ricerca sul cancro, espone le principali lacune e chiede la definizione delle priorità delle agende europee della ricerca sul cancro nel prossimo decennio», conclude Lawler.