Caso X Mas, Enrico Montesano chiede di parlare con l'Anpi

Non si placa la polemica sul caso Montesano-X Mas. Dopo l'esclusione dell'attore da "Ballando con le stelle", sono in molti ad aver preso le sue difese. Non ultimo Vittorio Sgarbi che ha criticato la stessa posizione di vial Mazzini. «Penso che la Rai dovrà risarcire Montesano...Non si può punire una maglietta con la scritta X Mas». Ora torna sull'argomento anche Montesano che chiede di essere ricevuto dai vertici dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia.«Ho chiesto formalmente al Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia». L'ha scritto l'attore sui social dopo la polemica per la maglia della X Mas indossata dall’attore romano durante "Ballando con le stelle".

«Voglio, altresi, dimostrare - ha aggiunto Montesano - come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l’episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato a una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell’Anpi, che so essere persona dotata di equilibrio e saggezza, vorrà ricevermi quanto prima».