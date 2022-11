“Inverno da catastrofe”. La profezia di Giuliacci sul meteo: siccità estrema, addio neve

04 novembre 2022 a

a

a

Che inverno dobbiamo aspettarci dopo la fine di un periodo estremamente caldo ed anomalo? A rispondere ci pensa Mario Giuliacci, colonnello ed esperto meteo, che traccia uno scenario poco roseo sul proprio sito: “Purtroppo non ci son notizie molto buone sul prossimo inverno. Sta aumentando l’ipotesi che possa ripetersi, a grandi linee o quantomeno in parte, un’invernata di estremi simile a quella del 2022. Una grossa delusione per gli amanti di gelo e neve. Si potrebbe ripetere una situazione con pochissime precipitazioni, nevicate enormemente sotto media e temperature quasi sempre troppo miti”.

"Ondata di gelo". Quando arriva il freddo in Italia, previsione confermata

“Se ciò si verificasse sarebbe una catastrofe” l’avviso del meteorologo, che prosegue così la sua analisi: “Stavolta le conseguenze potrebbero essere davvero assai gravi, poiché veniamo da un’annata molto calda e soprattutto secca. Ci sono aree dove la desertificazione avanza a grandi galoppate. L'autunno meteorologico è iniziato ormai da quasi due mesi, ma le piogge di ottobre sono state quasi dovunque assenti e in questo inizio Novembre cadranno molte precipitazioni, ma ovviamente non basta”.

"Pioggia e neve", svolta termica sull'Italia. Bomba di Giuliacci

“Se si riproponessero gli scenari, come lo scorso inverno dove le configurazioni a livello europeo erano molto simili, è ipotizzabile che - spiega Giuliacci - almeno fino a dicembre ci sia lo spettro della siccità. In Italia permangano condizioni siccitose con seri problemi in molti campi. Tra questi la secca dei fiumi, lo scarso reintegro delle falde, i rinvii della stagione sciistica e la produzione di energia idroelettrica. Per questo bisogna essere contenti se riprende a piovere e nevicare. Non possiamo sperare in alte pressioni 9 mesi l’anno”.