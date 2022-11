Quando arriva il freddo in arrivo in Italia: "Ondata di gelo". Giuliacci conferma la data

Giada Oricchio 02 novembre 2022 a

Addio al caldo anomalo: arriva il freddo. Il clima mite dell’ottobre più caldo di sempre sta per lasciare il passo a temperature decisamente autunnali con valori più consoni al periodo. Il sito del colonnello Giuliacci riporta la data ufficiale di un’inversione tanto attesa: “Tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre dal Nord Europa scenderà un corposo freddo vortice ciclonico che attraverserà tutto il nostro Paese, decretando così la fine del caldo e della Novembrata. Non a caso, le temperature massime potrebbero perdere anche oltre 10 gradi rispetto a questi giorni, soprattutto sulle regioni del Nord, le più esposte al tracollo”.

Il meteo parla chiaro: nei prossimi giorni, i valori scenderanno sotto le medie di qualche tacca, con le prime timide gelate al Settentrione e nevicate su Alpi e Appennini. Pioggia e freddo attraverseranno la Penisola. L’anticiclone africano lascia il passo alle decise e fredde correnti giunte dal Sud della Groenlandia: “Sarà aria veramente gelida in partenza, ma poi molto mitigata nell’attraversare l’Oceano Nordatlantico fino alla Francia, che è tuttora sopra la sua media riferimento” si legge nell’analisi degli esperti. Il nucleo di aria freddissima si porterà a ridosso delle Alpi il 3 novembre quando inizieranno le prime nevicate al confine. Nel pomeriggio-sera neve su Alpi centro-occidentali fino quote di 1800-2000m e a seguire sulle Alpi centro-orientali fino a quote di 1600-1800m. Poi al mattino nevicate fino a 1400-1600m Valtellina, Alto Adige, Ali Carniche, infine nel pomeriggio ancora nevicate su Valtellina, Carniche fino a 1000-1200m.