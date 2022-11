Maxi sgombero alle case occupate di via Bolla, Piantedosi esulta: "Lo Stato c'è". Salvini: "Pacchia finita"

03 novembre 2022 a

a

a

La tolleranza zero voluta dal governo contro l'illegalità continua. Maxi sgombero questa mattina 3 novembre alle case occupate di via Bolla a Milano. Ad essere stati sgomberati sono gli alloggi di proprietà Aler occupati abusivamente ai civici 38, 40 e 42, e restituiti all'ente per il progetto di riqualificazione finanziato dalla Regione Lombardia. Il quartiere è costituito da 156 alloggi, dei quali, a seguito del primo censimento dello scorso aprile, 91 risultavano abusivamente occupati.

Il possibile sgombero è stato oggetto, nei mesi scorsi, di diverse sedute del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, nel corso delle quali è stata pienamente condivisa la priorità e la programmazione degli interventi. Aler ha provveduto al censimento dei nuclei residenti, la Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti di natura reddituale e patrimoniale. A operazione conclusa ha esultato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Esprimo grande soddisfazione per la definitiva liberazione degli alloggi Aler di via Bolla a Milano, occupati abusivamente". Il titolare del Viminale ha sottolineato "l’importanza di una complessa operazione che ha consentito di risolvere una annosa questione, che si protraeva da anni, grazie alla intensa attività svolta dalla prefettura di Milano con la fondamentale collaborazione della Questura, della Regione Lombardia e del comune di Milano. Lo sgombero ultimato questa mattina ha consentito di ripristinare la legalità salvaguardando le persone fragili, cui è stata garantita la necessaria assistenza. Allo stesso tempo - ha concluso il Piantedosi - sono stati liberati spazi pubblici utilizzati anche dalla criminalità per i traffici illeciti, segnando la presenza dello Stato in un quartiere che ora potrà essere riqualificato". Anche Matteo Salvini ha espresso soddisfazione su Facebook, con poche ma esaustive parole: "Milano, sgombero atteso da anni, la pacchia è finita".