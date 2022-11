Salmonella nelle salsicce, scattano i richiami dai supermercati in tutta Italia

01 novembre 2022 a

Rischio alimentare, scatta il richiamo dai negozi per un lotto di salsiccia stagionata a marchio Bartoloni Salumi che è stato ritirato dai supermercati. La segnalazione è arrivata da parte del ministero della Salute che ha specificato anche il motivo del provvedimento: presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni sottovuoto da 2 kg e successivamente venduto anche sfuso nei punti vendita, con il numero di lotto 13/09/2022, la data di confezionamento 23/09/2022 e il termine minimo di conservazione (Tmc) indicato il 23/05/2023.

La salsiccia stagionata richiamata è stata prodotta dall’azienda Bartoloni Carni di Bartoloni Elisabetta & C. snc, nello stabilimento di frazione Fogliano, a Spoleto, in provincia di Perugia (marchio di identificazione IT 9-3190/L CE). A scopo precauzionale - si legge su Ilfattoalimentare.it - il produttore raccomanda di non consumare la salsiccia stagionata segnalata e di restituirla al punto vendita d’acquisto.

La Salmonella Spp è un enterobatterio, ossia un parassita del tubo digerente che coinvolge esclusivamente nell'intestino. Si tratta di un batterio noto che può causare epidemie locali riguardanti però un numero ristretto di persone. La salmonellosi, denominazione riservata alla patologia provocata dal batterio, si manifesta con sintomi improvvisi come mal di testa, dolori addominali/crampi, diarrea, nausea, vomito e febbre.