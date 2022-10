Gallette di riso Carrefour bio ritirate dal supermercato: "Rischio micotossine"

20 ottobre 2022 a

a

a

Nuovo allarme alimentare: ritirate dagli scaffali dei supermercati Carrefour le confezioni da 200g di gallette di riso giganti a marchio Carrefour bio "per possibile presenza di micotossine". Il produttore Continental Bakeries -Granco Sa, con sede a Enghien in Belgio, ha richiamato i lotti R22159A e R22160A con scadenza 9-10/6/2023. Lo ha reso noto il ministero della Salute con un avviso pubblicato sul sito ufficiale in cui si specifica che “solo un consumo di grande quantità di alimenti contenenti micotossine può condurre a problemi di salute”.

Il Ministero invita i consumatori che hanno acquistato le confezioni incriminate di non consumare il prodotto e di riportarle nel punto vendita per sostituzione o rimborso. Sono diverse le infezioni legate al consumo di cibo o acqua contaminata da batteri, virus e tossine e la sicurezza alimentare è un problema sempre più sentito. Nei giorni scorsi sono stati sequestrati lotti di prosciutto cotto e gorgonzola per la presenza di listeria monocytogenes (uno dei batteri più frequenti insieme a salmonella, escherichia coli e campylobacter).

In genere queste patologie a trasmissione alimentare sono favorite da errate modalità di produzione, trasporto e manipolazione. Interessano tutte le fasce d’età ma possono risultare fatali in bambini, persone immunocompromesse, malati cronici e donne in gravidanza. I sintomi sono prevalentemente gastrointestinali con febbre, vomito e diarrea. Secondo gli ultimi report della EFSA e ECDC ogni anno nell’UE si verificano oltre 320.000 casi.

G.O.