Salame e noodles ritirati dal supermercato, scatta l'allarme. I lotti pericolosi

Preparato per crema al cioccolato, salame e noodles istantanei. Sono i nuovi prodotti ritirati dagli scaffali dei supermercati per motivi di sicurezza alimentare. La catena di supermercati Esselunga, ad esempio, ha segnalato il richiamo del produttore Cameo Spa di un lotto di preparato per crema al gusto cioccolato a marchio Panenageli (azienda nota ai più per la produzione del lievito per dolci) “in seguito al riscontro di proteine di lupino non dichiarate in etichetta”. In particolare, il lotto interessato (D L376507) viene venduto all’interno di una confezione da due buste, con data di scadenza prevista per il 19/09/2023. Un componente, avverte Cameo, che può risultare pericoloso per le persone allergiche. L’impresa ha quindi raccomandato la non assunzione e la restituzione al punto vendita solo e soltanto per coloro che soffrono di allergia ai lupini, altrimenti il prodotto non rappresenta un rischio per la salute.

Compiendo il percorso inverso in direzione del salato, i supermercati Basko hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame ‘Pic Nic’ a marchio Primia per la “possibile presenza di Salmonella-Listeria”. Il prodotto in questione è distribuito in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto 229137 (EAN: 2285544000008). Il salame oggetto del richiamo è stato prodotto dall’azienda Fumagalli Industria Alimentare Spa.

L’ultimo richiamo del giorno effettuato dal ministero della Salute è quello del produttore di diverse tipologie di noodles istantanei a marchio Lucky Me! Pancit Canton da 60 grammi con i gusti original, hot chili, kalamansi e chilimansi e Beef Mami da 55 grammi per la “presenza di ossido di etilene oltre i limiti di legge”. Sono interessati tutti i lotti che presentano il termine minimo di conservazione (Tmc) fino al 31/12/2022. I noodles accusati sono stati prodotti dall’azienda Monde Nissin (Thailand) Co. Ltd. in Thailandia e commercializzati da Fresh Tropical Srl. A scopo precauzionale, l’ente statale avvisa tutti coloro che hanno acquistato i generi alimentari di non consumarli e restituirli al punto vendita d’acquisto.

