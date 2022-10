Instagram down, account bloccati e follower spariti. Cosa sta succedendo

31 ottobre 2022 a

L'hashtag #instagramdown decolla su Twitter. Ancora problemi per Instagram: la piattaforma social va in tilt, come già accaduto qualche giorno fa. Il sito downdetector.it, che monitora le anomalie della rete, segnala un progressivo aumento delle segnalazioni di problemi a partire dalle 14 circa.

Su Twitter, in particolare, molti utenti denunciano la sospensione improvvisa del profilo Instagram o la scomparsa dei follower presenti sino a poche ore fa. Come riporta il sito smartworld.it, non si tratta del solito Instagram down: "Sicuramente Instagram sta mettendo in atto una pratica di pulizia di account fake, ma sembra che questo abbia colpito anche tantissimi utenti legittimi che non c'entravano nulla con pratiche sospette. Sono, infatti, tantissime le segnalazioni degli utenti che si sono trovati bloccati fuori dal proprio account Instagram o con l'account definitivamente bannato". Il sito riporta un' avvertenza: "Attenzione poi a fare troppi tentativi di recupero dall'account. Se non dovesse funzionare attendete la risoluzione del problema, anche perché Instagram potrebbe bloccarvi per i troppi tentativi".