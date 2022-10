WhatsApp, due ore di blackout in tutta Italia. "Indennizzo per tutti gli utenti"

25 ottobre 2022 a

WhatsApp torna online dopo due ore "down". Il disservizio è stato segnalato martedì 25 ottobre in Italia e nel resto del mondo. Da noi il malfunzionamento è scattato verso le 9 e la situazione è rientrata intorno alle 11. Su downdetector.it, sito che monitora anomalie e problemi della rete, è stato evidenziato un boom di segnalazioni. Il problema non ha riguardato solo l'Italia. Su Twitter è subito diventato virale l'hashtag #whatsappdown e viene utilizzato da utenti di numerosi Paesi.

Inizialmente i problemi riguardavano solo le chat di gruppo, con l'impossibilità di inviare messaggi, successivamente il servizio è andato completamente offline. Coinvolte sia la versione per smartphone che quella per pc, WhatsApp Web. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) hanno invece continuato a funzionare correttamente.

WhatsApp non funziona, la piattaforma va giù in tutta Italia: "Ci stiamo lavorando"

Un portavoce del servizio di chat di Meta aveva affermato: "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile". Dopo un paio d'ore, la soluzione. Ma le scisse non bastano al Codacons che chiede un indennizzo. "In un momento in cui milioni di italiani sono in smartworking e hanno fatto di servizi di messaggistica come Whatsapp uno strumento di lavoro, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impedendo di inviare messaggi anche importanti", scrive l'associazione per i diritti dei consumatori in una nota.

"Non è la prima volta - ricorda l’associazione - che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo di smartworking appaiono ancora più gravi. Per questo chiediamo alla società di riconoscere un indennizzo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme al Codacons le forme più adeguate per tutelare i diritti dei consumatori e l’adozione di misure per evitare il ripetersi di nuovi disagi".