Perché Instagram down, il social network non funziona

Post vecchi e in quantità limitata e gli utenti vanno in tilt. Perché oggi, giovedì 26 maggio non va Instagram. La pioggia di segnalazioni prima da tutta Italia e poi da tutto il mondo è arrivata subito. Il picco di tweet si è registrato poco dopo le 18, quando quasi diversi utenti hanno scoperto che la app aveva smesso di funzionare all'improvviso. Secondo la mappa Instagram è in down in particolare nelle grandi città, dove più utenti si lamentano di non vedere nuovi post in homepage.

