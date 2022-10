WhatsApp addio, l'aggiornamento non è per tutti. Per chi non funziona più

29 ottobre 2022 a

Addio a WhatsApp? L'ultimo aggiornamento dell'applicazione di messaggistica più famosa al mondo non è per tutti. L'app ha terminato il supporto su alcuni smartphone, sui quali non funziona più. La "discriminazione" avviene in base a un sistema operativo che non viene più supportato. Tutti gli smartphone con il sistema operativo iOS 11 che non possono essere aggiornati a quello successivo, non vengono più "tollerati" dall'app che, di conseguenza, smette di funzionare. Gli smartphone in questione sono tutti gli iPhone con un sistema operativo inferiore a iOS 12.

A partire dal 25 ottobre 2022, dunque, WhatsApp non funziona più su tutti quegli iPhone dotati di sistema operativo iOS 10 e iOS 11. Per utilizzare l'app di WhatsApp su iPhone adesso servirà iOS 12. Un aggiornamento che non è disponibile per tutti gli iPhone: iPhone 5 e iPhone 5C, ad esempio, restano esclusi. Tutti gli iPhone successivi al 5s, invece, non avranno problemi. Questa novità non dovrebbe essere una sorpresa per gli utenti direttamente interessati: già da maggio, infatti, Meta ha comunicato agli utenti la novità.