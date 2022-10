WhatsApp non funziona, cosa succede alla piattaforma di Meta: "Ci stiamo lavorando"

25 ottobre 2022 a

WhatsApp down: la più popolare piattaforma di chat questa mattina non ha funzionato. Sui social molti utenti hanno cercato informazioni e conferme del malfunzionamento dopo aver visto che i messaggi non venivano inviati o ricevuti. Il sito Downdetector specializzato nel raccogliere le segnalazioni dei disservizi delle piattaforme informatiche a partire dalle nove del mattino di martedì 25 ottobre ha raccolto decine di migliaia di segnalazioni, spalmate in tutta Italia. Su Twitter l'hashtag #whatsappdown è subito balzato in testa alle tendenze mentre è prevedibile che le aptere piattaforme di chat alternative a quella di proprietà di Meta, di Mark Zuckerberg, come Telegram registrino in queste ore un boom di utilizzi e download.

La maggior parte degli utenti non riesce a inviare e ricevere messaggi, altri riescono a inviare messaggi ma le spunte di ricezione e lettura avvenuta (quelle blu) non assumono l'aspetto corretto. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile", afferma un portavoce di Meta. I problemi, segnalati in Italia attorno alle 9, sono stati risolti dopo circa 2 ore.