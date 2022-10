Meteo novembre, la pioggia del mese concentrata in questi giorni: allarme di Giuliacci

27 ottobre 2022 a

Il caldo quasi estivo insiste in molte zone d'Italia e ci si chiede: quanto può durare prima che la pioggia torni a bagnare la penisola? A rispondere alla domanda è Mario Giuliacci, volto noto della meteorologia in tv. Come sarà la pioggia a novembre? Per saperlo ci si può affidare a due tipi di previsione, premette in un video pubblicato sul suo sito metegiuliacci.it. La prima è quella statistica secondo cui il mese di novembre, che dovrebbe essere il più piovoso nell'anno, tra il 1980 al 2000 è stato in realtà caratterizzato dalla siccità con 30 millimetri di precipitazioni invece dei 90-100 degli anni precedenti. Negli ultimi 20 anni il mese è stato siccitoso in tre occasioni: nel 2005, nel 2015 e il 2019. Quindi "c'è una maggiore probabilità in novembre di un mese siccitoso, e speriamo che non avvenga quest'anno dove siamo in un regime di grave siccità", spiega Giuliacci.

Poi ci sono i modelli previsionali. "Nella prima settimana, fino al 7 novembre, avremo ancora piena siccità e non pioverà nei prossimi 15 giorni", spiega il meteorologo. Nella settimana dal 7 al 14 novembre "pioverà solo sul nord Italia Toscana, Umbria e Lazio". Le ultime due settimane del mese, quelle dal 14 al 21 e dal 21 al 28 di novembre "piovosità nella media, che significa che potremmo avere i famosi 90 millimetri normali di pioggia" attesi. In altre parole, rischiamo di avere la piovosità prevista in un mese "concentrata" in sole due settimane.