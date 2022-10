Quando inizia a fare più freddo: Giuliacci stravolge le previsioni, sbalzo termico in arrivo

26 ottobre 2022 a

Tempo da paura ad Halloween? Le previsioni meteo in vista del lungo ponte da sabato 29 ottobre a martedì 1° Novembre non lasciano spazio a dubbi: temperature anomale su tutta l’Italia. Dall’Ottobrata alla “Novembrata”. Il sito “meteogiuliacci.it” conferma una tendenza così anomala da stupire gli stessi meteorologi. “Avremo un'invadenza dell'anticiclone africano sull'Italia, diremmo di rilievo storico, che potrebbe regalarci giornate quasi dal sapore tardo- estivo! – si legge sul sito di riferimento per il meteo -. Con l'anticiclone sub-tropicale così duraturo e persistente, lo scenario è davvero fuori dal comune”. Le conseguenze di questo pattern sono temperature massime sui 28 gradi sulle principali città del Centro Italia, Romagna e basso Veneto, massime sui 24-25 anche nel resto della Pianura Padana.

Al Sud qualche grado in meno, ma sempre sopra la media del periodo. Fa eccezione il Sud-Est alle prese con leggere correnti da nord che abbasseranno i valori. Il portale del colonnello Giuliacci prevede un mese dal clima marcatamente anomalo e mite anche se bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter avere un quadro più chiaro e attendibile e capire se si registreranno temperature da record storico.

Ma la fine dell'eccezionale ondata di caldo fuori stagione ci sarà dopo l'Halloween più caldo della storia secondo le ultime proiezioni dei modelli. "I nostri modelli previsionali suggeriscono una svolta autunnale proprio in coincidenza con l'arrivo di novembre" si legge sul sito del colonnello. "Quando l'alta pressione cederà il palcoscenico a correnti più fresche e instabili."

Dunque conto alla rovescia per il calo delle temperature che, in un paio di giorni, dovrebbero tornare nella norma praticamente in tutta Italia. Il brusco passaggio da temperature tipiche di inizio settembre a valori normali per novembre, con una rapida fuga in avanti di un paio di mesi, "renderà lo sbalzo termico importante". Insomma, sarà autunno.

