Meteo, ottobrata senza precedenti e caldo al capolinea. Giuliacci: quando torna il freddo

Il caldo di ottobre è eccezionale, ma è già fissata una data per il ritorno del freddo. Ad annunciarla è Mario Giuliacci, esperto di meteo, che sul proprio sito spiega anche che “con il sensibile calo delle temperature è atteso anche l'arrivo della prima neve a quote relativamente basse. Un deciso cambiamento della situazione meteo, che si farà sentire soprattutto in alcune regioni, anche se in realtà la svolta coinvolgerà praticamente tutta l’Italia”.

L’ottobrata non è più soltanto romana e le alte temperature riguardano quasi tutto il centro-sud del Paese, con picchi sopra i 30 gradi, specialmente in Sardegna e Sicilia. Ma tutto sta per finire: “In base alle proiezioni odierne l'alta pressione, responsabile di questa particolare anomalia, insisterà sull'Italia per tutta questa settimana e anche per gli inizi della prossima settimana. Poi, con l'arrivo di novembre, qualcosa sembra destinato a cambiare. La svolta - spiega il meteorologo - è attesa proprio fra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, quando un nucleo di aria fredda proveniente da est irromperà sull'Italia. Le temperature caleranno rapidamente al Nord e nelle regioni adriatiche già nella giornata di martedì”.

Ma non è finita qui e il colonnello Giuliacci guarda ancora più avanti: “Poi un ulteriore e più generalizzato calo delle temperature è probabile nei giorni successivi, in particolare intorno al 3-4 novembre, con l'arrivo di correnti fredde di origine nord-atlantica provenienti in questo caso da ovest. Così, all'improvviso, da un clima eccezionalmente mite si passerà a temperature al di sotto della norma, con un freddo magari non intenso ma comunque insolito per il periodo”. Un anticipo di inverno per i primi giorni di novembre: dal caldo eccessivo al freddo esagerato.