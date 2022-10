Meteo, prossima settimana torna il caldo africano. Stravolgimento totale

22 ottobre 2022 a

Via le giacche e fuori di nuovo i costumi. La prossima settimana torna il caldo africano con punte di 34 gradi. La pioggia? Solo al Nord. Il caldo continuerà fino alla fine del mese di ottobre e anche per il Ponte di Ognissanti con la terza ottobrata portata da Scipione l'Africano; non si escludono emperature superiori alle medie del periodo, anche fino a metà novembre, in particolare al Centro-Sud. Anche se il condizionale è sempre d'obbligo.

Quindi si prevedono notti tropicali a Genova e Cagliari, minime all'alba di 16°C a Torino, Milano e Trieste. E farà caldo anche di notte, in particolare a Torino e Milano con uno scarto rispetto alla media del periodo di +10°C.

Dunque da martedì Scipione tornerà ovunque, con la terza ottobrata ma non mancheranno locali precipitazioni. Secondo quanto scrive www.ilmeteo.it il caldo accumulato porterà anche intense piogge sulle Alpi, Pianura Padana e Liguria.