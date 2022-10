La partita del gas in Europa. Botta e risposta Nord-Sud: visioni contrapposte

Sullo stesso argomento: Cala il consumo di gas. Ecco i primi effetti della guerra

Christian Campigli 04 ottobre 2022 a

La partita più importante. L'appuntamento al quale è indispensabile giungere puntuali. Quello decisivo per l'economia continentale, per evitare una possibile guerra civile dalle conseguenze nefaste e per il futuro stesso dell'Unione Europea. Il dibattito sul caro bollette e sul possibile price cup sul gas fa registrare, questa mattina, un nuovo botta e risposta tutt'altro che positivo.

Da un lato Paolo Gentiloni e Thierry Breton, commissari all’Economia e al Mercato Interno. “Di fronte alle sfide colossali che abbiamo davanti, c'è solo una risposta possibile: quella di un'Europa solidale. Per superare le falle causate dai diversi margini di manovra dei bilanci nazionali, dobbiamo pensare a strumenti mutualizzati a livello europeo. Solo una risposta di bilancio europea ci permetterà, sostenendo l'azione della Bce, di rispondere efficacemente a questa crisi e di calmare la volatilità dei mercati finanziari. Ispirarsi al meccanismo Sure per aiutare gli europei e gli ecosistemi industriali nell'attuale crisi potrebbe essere una delle soluzioni a breve termine che apre la strada a un primo passo verso la fornitura di beni pubblici europei nei settori dell'energia e della sicurezza, che è l'unico modo per dare una risposta sistemica alla crisi”.

Dall'altro lato della barricata il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea Valdis Dombrovskis e il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner. Secondo il primo, servono “ulteriori discussioni, perché ci sono differenti visioni attorno al tavolo su questa questione”. Per il leader teutonico “proposte che siano basate sul programma Sure non sono giustificate in questo momento”.

Due visioni antitetiche, quella tra i Paesi del Nord e quelli del Mediterraneo, inconciliabili tra loro, che fan tornare di stretta attualità il reale motivo per il quale l'Unione Europea, ancora oggi, è un sogno mai compiuto. Un'occasione persa. La sfida per il gas potrebbe essere la scintilla per mettere da parte venti anni di egoismi o la goccia che può far traboccare un vaso ormai stracolmo.