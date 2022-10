Meteo, Giuliacci annuncia il colpo di scena a ottobre: "Quando arriva la pioggia"

03 ottobre 2022 a

Con l'arrivo di Ottobre si apre una fase più stabile e asciutta, garantita dall'alta pressione, ma le mappe meteo rivelano già quando tornerà la pioggia. Lo scrive il colonnello Mario Giuliacci in un editoriale sul suo sito meteogiuliacci.it. Il metereologo avverte inoltre che l'autunno in arrivo sarà ricco di "fenomeni estremi".

La settimana che si apre oggi sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato con temperature miti e in salita che si posizioneranno su valori insolitamente alti e che porteranno un po' di caldo anomalo. Una stabilità, garantita dell'alta pressione, che verrà interrotta in modo brusco già questo fine settimana a causa di una perturbazione capace di portare diffuso maltempo e, di nuovo, il pericolo di fenomeni atmosferici estremi.

Il brusco peggioramento del meteo è causato da un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Atlantico che interromperà il dominio dell'alta pressione e riporterà nuvole e pioggia su gran parte delle nostre regioni. In base alle ultime proiezioni il maltempo investirà l'Italia tra la fine di domenica 9 e lunedì 10, riportando pioggia e la possibilità di violenti nubifragi inizialmente al nord passando per le regioni tirreniche e nelle Isole maggiori e estendendosi poi anche al resto del Paese. Quindi è previsto un peggioramento diffuso, caratterizzato anche da qualche imbiancata sulle zone alpine, ma anche questa volta i fiocchi rimarranno confinati a quote piuttosto alte, perché il freddo è atteso solo più avanti. La prossima perturbazione porterà soprattutto pioggia, un po' di fresco e, purtroppo anche il pericolo che si creino nubifragi, violente grandinate e trombe d'aria.