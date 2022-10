Meteo, arriva l'Ottobrata. Caldo da estate piena: 30 gradi e oltre, ecco dove

01 ottobre 2022 a

Il calendario dice autunno ma le temperature che si registreranno nei prossimi giorni saranno da estate piena. Sono gli effetti dell'Ottobrata che allontana nuvole e piogge dopo settimane caratterizzate dall'instabilità ed eventi atmosferici anche estremi. Torna così il caldo e lo fa con temperature che supereranno, in certi casi, i 25-27 gradi.

Preparate gli ombrelli, settembre si conclude con la tempesta equinoziale

Il meteo delle prossime ore vedrà ancora instabilità al Sud e su parte delle regioni centrali, con piogge in Sicilia settentrionale, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, e nuvole con qualche rovescio su Lazio, Abruzzo e Molise fino all'Appennino settentrionale. Dalla settimana che inizia lunedì 3 ottobre cambia tutto e secondo il sito 3BMeteo il termometro segnerà temperature da estate piena: 34° a Siracusa, 30° di Bolzano, per almeno una settimana.

Ultime piogge e poi quasi estate. Che succede nel weekend

La settimana partirà "con sole prevalente e clima molto mite su gran parte delle regioni. Unica insidia saranno delle infiltrazioni di aria più fresca da est che potranno convergere con l'aria più mite in arrivo da ovest formando degli annuvolamenti lungo le regioni orientali e su parte del Sud. Annuvolamenti che non è escluso possano portare qualche debole pioggia o pioviggine lungo le regioni adriatiche e sul basso Tirreno. Le temperature saranno ben oltre le medie stagionali soprattutto in montagna", si legge sul sito. Insomma, l'estate 2022 definita da molti come la più calda che si ricordi non vuole finire, anche dopo l'inizio dell'autunno...