Meteo, in arrivo la prima neve. Ma i nubifragi non danno tregua all'Italia

Le previsioni meteo non sono delle migliori per i prossimi giorni. L’autunno è partito con piogge diffuse anche sotto forma di nubifragi che in queste ore stanno interessando molte Regioni: IlMeteo.it mette in evidenza che si contano già allagamenti e danni, soprattutto sulle regioni tirreniche come in Toscana, Lazio e Campania, e che le piogge colpiscono anche il Molise, la Puglia e a tratti pure il Nord e le Isole Maggiori. Da martedì arriveranno altre due perturbazioni di origine artica, ci saranno venti in intensificazione e un calo termico. Inoltre, a fine settembre, torna la neve sulle Alpi a quote inferiori ai 1.600 metri.

Nel dettaglio martedì 27 al nord sono segnalate le ultime piogge sul Triveneto, sole altrove; al centro ci saranno rovesci sparsi sulle Tirreniche; mentre al sud sono previsti temporali sulla Calabria tirrenica, sole altrove. Per mercoledì 28 al nord si vedranno nubi sparse e neve sui confini alpini. Al centro invece il clima peggiorerà dal pomeriggio/sera su Tirreniche e sassarese. Infine al sud c’è da attendersi qualche rovescio in Calabria. In generale la tendenza prevede una nuova perturbazione tra giovedì e venerdì ed un graduale miglioramento nel weekend.