Marche, forza il posto di blocco e investe volontario della Protezione Civile

Un volontario toscano della Protezione civile (esattamente della Vigilanza antincendi boschiva) è stato investito da una macchina che ha forzato un blocco stradale per i lavori di messa in sicurezza nelle Marche a seguito dell’alluvione che si è scatenato il 15 settembre. L’uomo è stato trasportato in ospedale in codice verde: non ha subito per fortuna niente di grave, solo contusioni. L’automobilista, fuggito dopo l’investimento, si è costituito dopo poche ore. «Chi opera per il bene comune non può essere un bersaglio - scrive in un tweet il Dipartimento di Protezione civile -. Massima solidarietà al volontario della Vab, intenzionalmente investito da un automobilista. E a tutti gli operatori impegnati nell’assistenza alla popolazione va la nostra riconoscenza».

Anche dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, arriva la vicinanza al volontario: «Affettuosa solidarietà e l’augurio di poter riprendere il proprio lavoro al fianco della popolazione colpita dal nubifragio dei giorni scorsi. Un gesto grave che nessun senso di esasperazione per la difficoltà della situazione può giustificare, tanto più perché colpisce una persona che sta prestando la sua opera, con generosità e impegno, per assistere quelle comunità così duramente provate».