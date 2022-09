Alluvione Marche, Salvini cuore d'oro: maglietta di Ibrahimovic all'asta per beneficenza

23 settembre 2022 a

Splendida iniziativa in favore delle vittime di un disastro degli ultimi giorni. Nel corso della Maratona Salvini, dopo il collegamento con il vicepresidente della Regione Marche, il leghista Mirco Carloni, il leader della Lega, Matteo Salvini, grande tifoso del Milan, ha messo all’asta due preziosi memorabilia di sua proprietà per darne il ricavato in beneficienza ai comuni alluvionati delle Marche: le maglie originali e autografate dello storico capitano rossonero Beppe Baresi e di Zlatan Ibrahimovic, attuale centravanti della squadra di Stefano Pioli.

“Manca l'acqua potabile”. L'alluvione nelle Marche ha devastato la regione

«Diamo una mano alle Marche che stanno vivendo un brutto momento - ha detto Salvini su Twitch -. Tengo tantissimo a queste due maglie, soprattutto a quella storica di Baresi, ma se insieme possiamo dare un aiuto a una famiglia, a qualche comune delle Marche che sta vivendo un momento bruttissimo, lo faccio volentieri». La diretta è arrivata giusto qualche ora prima del ritrovamento del piccolo Mattia, bambino che ha perso la vita nel disastro dovuto al maltempo.