Gina Lollobrigida dimessa dall'ospedale dopo l'intervento chirurgico al femore

Francesco Fredella 16 settembre 2022

Gina Lollobrigida è stata dimessa. E sta bene, per fortuna. Alcuni giorni fa, l'attrice è stata operata in una clinica romana dall'equipe medica formata dal Prof. Sandro Luziatelli ed Elvira Di Cave e dai dottori Ruggiero e Busetta. A causa di un incidente domestico la Lollo si è fratturata il femore. Adesso le sue condizioni di salute sono buone ma non è stato diramato nessun comunicato stampa ufficiale da parte dello staff di Gina.

Insieme a lei, in queste ore come durante il ricovero, c’è Andrea Piazzolla, suo factotum da anni. Ora Gina dovrà affrontare un periodo di convalescenza, i medici le raccomandano di stare al riposo. Quindi lontani dalla tv e dal lavoro, che non ha mai mollato in questi anni (pur avendo 96 primavere).