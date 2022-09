Gina Lollobrigida, retroscena raccapricciante sul ricovero. Spunta la lettera dell'avvocato

Francesco Fredella 13 settembre 2022 a

a

a

Gina Lollobrigida sta bene, tra pochi giorni sarà dimessa dalla clinica romana dov'è stata operata. Intanto, spunta un retroscena abbastanza raccapricciante che - in esclusiva - siamo in grado di raccontarvi: l'avvocato di Mirko e Dimitri Skofic (figlio e nipote dell'attrice) avrebbe inviato una lettera al legale Andrea Piazzolla (factotum della Lollo e imputato nel processo a suo carico per circonvenzione di incapace) per chiedere dove si trova Gina, chi l'ha operata e l'orario delle visite previsto dalla clinica. Si tratta di un'indiscrezione che giunge alle nostre orecchie subito dopo l'intervento a cui si è sottoposta l'attrice. Intanto, Piazzolla - denunciato proprio da Mirko Skofic, che lo accusa di aver dilapidato il patrimonio di Gina - avrebbe inviato un messaggio a Dimitri per informarlo sulle condizioni di sua nonna. Ma non ci sarebbero state risposte fino ad ora. Come mai? Messaggio letto e non visualizzato? Potrebbe trattarsi, però, di una casualità.