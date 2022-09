Meteo, temporali e temperature in picchiata. Quando arriva l'autunno

14 settembre 2022 a

L'estate sta finendo e dal weekend cambierà tutto. Temperature in picchiata anche di 10 gradi, vento e pioggia che arriveranno progressivamente, raggiungendo prima il nord e il centro per poi raggiungere anche le regioni meridionali della Penisola.

Meteo impazzito a metà settembre. Il super uragano intimorisce l'Italia

Lo spiega Andrea Giuliacci, meteorologo di meteo.it. «Passiamo in pochissimi giorni dalla piena estate all’autunno vero. Da giovedì al Nord e al Centro inizieranno a calare le temperature e ci saranno vari temporali. Al Sud, invece, continuerà a fare caldo, anche oltre i 32 gradi, con un clima molto soleggiato. Dal weekend, però, anche nel Meridione arriveranno temporali e venti freschi che faranno abbassare le temperature. Sulle Alpi di confine non è persino da escludere per sabato una nevicata sotto i 2000 metri. Dalla prossima settimana, questo calo proseguirà: al Sud e sul versante adriatico, in particolare, le temperature caleranno anche di 10 gradi e non mancheranno nuovi temporali al Centro e nel Meridione. Ci aspetta il primo vero grande fresco dopo molti mesi». Lo dice all’Adnkronos il meteorologo di Meteo.it Andrea Giuliacci, facendo il quadro climatico per la seconda metà di settembre.