Meteo, Giuliacci annuncia l'ultimo colpo di coda dell'estate: "Quando finisce il caldo"

Nonostante sia arrivato settembre il caldo intenso insiste su molte zone d'Italia. Al Sud, in particolare, è ancora in preda al caldo africano. Come riporta il colonnello Mario Giuliacci in un editoriale sul suo sito l'estate, con le sue potenti ondate di calore, sembra non voler finire per molte regioni italiane.

Giovedì e venerdì, in particolare, saranno infatti due giornate molto calde al sud e sulle isole, con massime oltre i 30 gradi e punte anche di 36-37 gradi, specie in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il caldo anomalo è previsto anche al centro, ma con valori più contenuti e difficilmente oltre i 32 gradi, mentre il nord godrà di un quadro termico decisamente più gradevole e in linea con il mese di settembre. Un cambiamento è previsto invece nella giornata di sabato, quando correnti relativamente più fresche cominceranno a spingersi lungo la Penisola portando un primo abbassamento delle temperature al sud e nelle isole. Ma la svolta è prevista domenica quando un ulteriore calo delle temperature spazzerà via il caldo africano da gran parte d'Italia, con pochi picchi residui di 32-33 gradi solo in Calabria e Sicilia.

La prossima settimana si aprirà quindi con temperature da fine estate, con massime che in quasi tutta Italia saranno comprese fra 25 e 31 gradi. Ma secondo Giuliacci il caldo africano non finirà così. In base alle ultime proiezioni dei modelli previsionali, martedì 13 l'Anticiclone nord-africano tornerà ad avanzare sul Mediterraneo Occidentale, favorendo anche in Italia un generale aumento delle temperature, per poi allungarsi con decisione sulla nostra penisola nella parte centrale della prossima settimana, fra mercoledì 14 e venerdì 16, quando il caldo africano tornerà perciò ad avvolgere gran parte del Paese, e in particolare il Centro-Sud e Isole, con picchi di nuovo oltre i 35 gradi, specie nelle Isole e nelle regioni tirreniche. Secondo le proiezioni più aggiornate, una prima attenuazione del caldo potrebbe avverarsi già sabato 17 al centro-nord e domenica 18, finalmente, anche al sud e sulle isole. E questa volta la fine del caldo intenso potrebbe davvero essere definitiva.