Meteo, la previsione spaventosa di Giuliacci: "Quando arriva la pioggia totale"

Un settembre da record. Mario Giuliacci annuncia un nuovo colpo di scena nelle previsioni previsioni meteo e annuncia che, a differenza degli altri anni, la pioggia prevista in questo mese potrebbe superare le medie registrate negli ultimi anni. "Piogge totali fino al 18 settembre" si legge in uno degli ultimi editoriali sul sito meteogiuliacci.it. Una previsione che spaventa.

Per buona parte della settimana le temperature resteranno un poco superiori alle medie stagionali ma già nel weekend, soprattutto nella giornata di domenica, potrebbe registrarsi un calo termico accompagnato da instabilità meteorologica soprattutto al Nord e sulle centrali tirreniche. I primi due giorni di questa settima si registreranno precipitazioni a carattere locale sui rilievi del Nord, tra lunedì notte e martedì mattina anche in Pianura Padana; mercoledì pioverà sia al Nord che sulle centrali tirreniche ma con intensità debole/moderata, mentre giovedì si avranno precipitazioni più intense su buona parte del Centro-Nord. Venerdì sono previste piogge a macchia di leopardo da Nord a Sud, più intense in Emilia-Romagna, mentre sabato potrebbero registrarsi nuovi temporali in Emilia-Romagna e nel Lazio. Infine domenica giungeranno piogge abbastanza intense anche al Meridione.