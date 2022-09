Meteo, l'uragano Danielle verso l'Europa. Mario Giuliacci: "Dove colpirà"

06 settembre 2022 a

a

a

L'uragano Danielle verso l'Europa? Sul sito di previsioni di Mario Giuliacci arriva una rassicurazione. Innanzitutto npn si tratta di un fenomeno violento come quelli caraibici, tropicali e/o equatoriali. Si tratta di un ciclone nato lungo la fascia oceanica tropicale più calda e che si trova ora a 1000 km circa ad Ovest delle Azzorre.

L'esperto del Cnr spiazza tutti: fino a quando farà caldo, effetti sulle bollette

Come spiega Giuliacci il ciclone ha percorso ciascun gradino di intensificazione tipico di tutti gli uragani: dapprima semplice Depressione Tropicale (con venti meno di 72 km/ora), poi Tempesta tropicale (con venti tra 72 e 118 km/ora) ed adesso Uragano (venti oltre 118 km/ora). Ma "Danielle" è un ciclone insolito per due motivi: è il primo tifone atlantico del 2022 ed è il secondo ciclone formato così a Nord (latitudine 38°N).

"Quando arriva la pioggia totale". La previsione di Giuliacci che spaventa

Ma Giuliacci infine rassicura tutti: l'uragano Danielle non raggiungerà l’Europa e quindi neanche l'Italia. Nella traiettoria dell'uragano avrebbe potuto esserci la Spagna ma non la raggiungerà, assicura Giuliacci. Le proiezioni sul il suo percorso prevedono che sfiorerà la parte occidentale della Penisola Iberica, ma verrà a trovarsi ad Est del Marocco su acque relativamente 3 gradi circa più fredde per cui qui si estinguerà. Per il momento, quindi, pericolo scampato.