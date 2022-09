Aereo da Milano a Palermo non risponde alla radio: in volo i caccia Eurofighter

08 settembre 2022 a

Due caccia intercettori Eurofighter dell’Aeronautica Militare, ieri pomeriggio, sono decollati dalla base aerea di Trapani Birgi, sede del 37^ Stormo Caccia, per raggiungere ed identificare un velivolo da trasporto Airbus 319 in volo sulla tratta Milano Malpensa-Palermo, che durante la rotta aveva perso momentaneamente i contatti radio con gli enti nazionali del traffico aereo civile. Lo ha reso noto l’Aeronautica Militare, sottolineando in una nota che l’ordine di decollo immediato, in gergo tecnico «scramble», è stato dato dal Caoc (Combined Air Operation Centre) di Torrejon in Spagna, ente Nato responsabile dell’area, in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata deputati alla sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato.

Già durante la fase di avvicinamento al velivolo civile, resa possibile grazie alle informazioni fornite dal personale «guida caccia» da terra, l’Airbus ha ripristinato le comunicazioni radio. È stata comunque portata a termine da parte dei due caccia la prevista procedura di «visual identification» e dopo averlo scortato per un ulteriore tratto di volo, i due caccia sono rientrati a Trapani per riprendere il turno di prontezza a terra per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo nazionale.