Jet privato si schianta nel Mar Baltico. Intercettato dai caccia Nato: "Nessuno nella cabina di pilotaggio"

04 settembre 2022 a

a

a

Un incidente aereo che ha numerosi punti oscuri quello che avrebbe provocato quattro morti dopo lo schianto di un jet privato nel mar Baltico. Il velivolo, un Cessna Citation 551 (nella foto un modello analogo), viaggiava dalla Spagna alla Germania ed è precipitato al largo della costa della Lettonia dopo essere decollato nel pomeriggio dalla città spagnola di Jerez diretto a Colonia, in Germania. Il jet fuori rotta è scomparso dai radar mentre sorvolava il Mar Baltico a nord-ovest della città portuale lettone di Ventspils. Secondo i media tedeschi, i passeggeri erano una famiglia di tre persone (un uomo, una donna e la loro figlia) oltre al pilota.

Il quotidiano tedesco Bild ha dichiarato che l’aereo aveva segnalato, poco dopo il decollo, un problema di pressurizzazione della cabina. Ma le autorità hanno perso il contatto radio con l’aereo poco dopo e sono stati inviati jet da combattimento spagnoli e francesi per intercettarlo. Ma quando hanno raggiunto l’aereo, non hanno visto nessuno seduto nella cabina di pilotaggio, ha detto la Bild. Navi di soccorso e della guardia costiera lettoni e svedesi stanno pattugliando il luogo dell’incidente e un traghetto passeggeri nelle vicinanze è stato allertato per aiutare negli sforzi. Secondo i media svedesi, sul luogo sono stati trovati detriti dell’aereo e una fuoriuscita di petrolio.

Tra le ipotesi quella che probabilmente le quattro persone a bordo erano già morte da poco il decollo. Il contatto si è interrotto del tutto poco dopo l'uscita dai cieli spagnoli del jet che aveva segnalo problemi di pressurizzazione. Il jet ha proseguito il volo oltre la rotta e si sono alzati i caccia Eurofighter e F16 della Nato che hanno seguito il Cessna notando che ai comandi non c'era nessuno. Dopo quasi 5 ore di volo il jet probabilmente ha finito il carburante ed è precipitato nel Mar Baltico. Praticamente nulle le speranze di trovare passeggeri e pilota in vita.