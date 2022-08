La Nasa lancia il razzo Artemis verso la Luna. Nel 2025 il nuovo sbarco dell'uomo

28 agosto 2022 a

La partenza, programmata per domani, del razzo Artemis verso la Luna segna l’inizio di un progetto che riporterà l’essere umano sul satellite, per poi programmare un viaggio su Marte. Fra il 1969 e il 1972 12 astronauti hanno calcato il suolo lunare, e cinquant’anni dopo Artemis ha fra i suoi obiettivi che ci vada per la prima volta una donna: il ritorno degli astronauti sulla superficie lunare è stato programmato per il 2025. Il nome Artemis è stato scelto per richiamare quello del programma Apollo che per la prima volta portò l’uomo sulla Luna: nella mitologia greca, Artemide era la sorella gemella di Apollo e una dea associata al satellite terrestre. Quello per cui è già partito il conto alla rovescia è il primo volo di prova di un razzo senza equipaggio, ed è previsto per domani a metà giornata.

Si tratta di un volo di prova del razzo Space Launch System (98 metri) da 322 piedi e della capsula dell’equipaggio Orion che vi si trova sopra. Il decollo è previsto per le 8:33 (14 e 33 in Italia) del 28 agosto dal Kennedy Space Center in Florida. Manichini dotati di sensori prenderanno il posto dei membri dell’equipaggio durante il volo, registrando vibrazioni, accelerazioni e livelli di radiazioni. Orion orbiterà intorno alla Luna prima di posarsi nell’Oceano Pacifico. Previsto per il 2024, Artemis 2 sarà un volo con equipaggio che orbiterà intorno alla Luna senza atterrare sulla superficie, in modo simile a quanto fatto dall’Apollo 8. I quattro membri dell’equipaggio saranno decisi entro la fine di quest’anno. La terza missione Artemis sarà la prima a portare astronauti sulla Luna dai tempi dell’Apollo 17 nel dicembre 1972. Per la prima volta la NASA farà atterrare una navicella con equipaggio sul polo meridionale della Luna, dove è stata rilevata la presenza di acqua sotto forma di ghiaccio. I precedenti atterraggi sulla Luna sono avvenuti in prossimità dell’equatore.

Artemis 3 è previsto per il 2025, ma potrebbe slittare al 2026, secondo una verifica indipendente del programma. A partire da Artemis 3, la NASA prevede di lanciare missioni con equipaggio circa una volta all’anno.