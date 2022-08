Tempesta solare in arrivo sulla Terra. Cosa succede con l'esplosione di particelle

03 agosto 2022 a

a

a

Una tempesta solare è diretta verso il nostro Pianeta. Lo ha reso noto il bollettino 3-days forecast del centro di meteorologia spaziale della Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration). Si tratta di una tempesta geomagnetica provocata dallo staccamento di materia dalla corona del sole che provoca un forte vento solare che coinvolge anche la Terra.

"Rischio pioggia di detriti". Fiato sospeso per il razzo cinese che minaccia la Terra



La Nasa, spiega il fenomeno come delle “enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente”. Le radiazioni e le particelle emesse possono sia dar vita a delle incredibili aurore polari, visibili ad alte latitudini, sia interferire con la rete delle comunicazioni. Il vento solare, infatti, viaggia a una velocità di 800 kilometri al secondo quando fuoriesce da un buco coronale.

Video su questo argomento Viaggio ai confini dell'universo, ecco la prima foto del telescopio Webb VIDEO

In questi ultimi mesi l’attività solare è in aumento. Ma non c’è da preoccuparsi perché la tempesta solare di oggi è debole e non dovrebbe provocare blackout o disagi.