Viaggio ai confini dell'universo, ecco la prima foto del telescopio Webb

12 luglio 2022

La prima foto a colori catturata dal Telescopio spaziale James Webb, il progetto da 10 miliardi di dollari realizzato da Usa, agenzia spaziale europea e Canada, mostra l'ammasso di galassie SMACS 0723. Il presidente americano Joe Biden ha svelato in anteprima alla Casa Bianca, la prima immagine della "nuova finestra sul nostro universo", in grado di catturare la luce proveniente da 13 miliardi di anni fa. La collaborazione internazionale che ha prodotto il telescopio, ha detto Biden, rappresenta il modo in cui "l'America guida il mondo". Per il presidente, il governo federale deve "investire di più" nella scienza e nella tecnologia. "L'America può fare grandi cose, niente è al di là delle nostre capacità", ha aggiunto il capo della Casa Bianca che ha definito "miracoloso" il nuovo telescopio. L'immagine diffusa in queste ore è la "più profonda visione dell'universo mai catturata", ha spiegato la Nasa. Si tratta della più grande distanza, sia in termini fisici che temporali che l'umanità sia riuscita a raggiungere con i propri strumenti, prossima all'inizio del tempo stesso e ai confini del nostro universo. Lanciato lo scorso dicembre, il Telescopio spaziale James Webb ha raggiunto il suo punto di osservazione, a un milione di miglia dalla Terra, a gennaio. giunti prima, un ammasso di galassie a 5 miliardi di anni luce di distanza dalla Terra. La Nasa oggi mostrerà altre immagini realizzate con il telescopio. La prima immagine è stata chiamata "Webb’s First Deep Field" e l’ammasso di galassie appare com’era circa 4,6 miliardi di anni fa, quando la luce delle sue stelle iniziò il suo viaggio verso la Terra.