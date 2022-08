In Onda, Federico Rampini gela tutti: "Il sindaco di Piombino? In Cina sarebbe già in galera"

27 agosto 2022 a

Sabato 27 agosto si parla del caso del rigassificatore di Piombino a In Onda, il programma condotto da Luca Telese e Marianna Aprile su La7. La trasmissione è collegata con il sindaco del comune toscano, Francesco Ferrari di Fratelli d’Italia, dalla piazza in cui va in scena una manifestazione contro la scelta del governo di realizzare l'impianto nel porto della città. Federico Rampini, editorialista del Corriere della sera, spiega che il primo cittadino di Piombino parla con "grande onestà, una trasparenza assoluta. Non è contrario per posizione ideologica ai rigassificatori, ritiene che siano necessari ma non lo vuole lì", riassume Rampini. Insomma, è un caso di "nimby", l'acronimo di "not in my blackyard", non nel mio cortile? "È un problema che avremo in ogni tipo di soluzione energetica, accadrà anche quando decideremo di investire seriamente sul solare, nessuno vorrà le grandi centrali solari o le pale eoliche vicino casa propria", argomenta il giornalista.

"La responsabilità è dei governi, bisogna assorbire le resistenze locali con le compensazioni. Se fossimo in Cina il sindaco di Piombino sarebbe già in galera", afferma poi Rampini scatenando l'ironia dei conduttori. "Per fortuna non siamo in Cina, ci sono regimi che possono fare scelte dall'alto sulla società civile che deve subire - rimarca il giornalista - noi siamo in un modello politico molto diverso, e bisogna interloquire con il sindaco di Piombino".

Il nodo della questione è che il governo di Mario Draghi ha puntato sul rigassificatore nel porto perché è una soluzione veloce, "e noi siamo a corto di soluzioni rapide" per la crisi energetica, argomenta Rampini. Ferrari, dal canto suo, replica dicendo che sarebbe anche disponibile a finire in galera per difendere la comunità e respinge l'etichetta "not in my backyard": "Piombino ha una fabbrica da 100 anni che avuto un grande impatto ambientale, ha avuto una centrale a olio combustibile, ha una discarica per rifiuti speciali... Non possiamo essere considerati nimby":