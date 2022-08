Meteo, la Niña accelera verso l'Europa. "Tempeste extra-tropicali", in Italia cambia tutto già da agosto

20 agosto 2022 a

a

a

Mentre in Italia l'ultima parte dell'estate 2022 è caratterizzata dall'alternarsi di piogge e violenti temporali da una parte, e fiammate di caldo estremo dall'altra, i meteorologi tengono d'occhio anche cosa succede dall'altra parte dell'Oceano e in particolare un fenomeno che potrebbe influenzare il nostro clima anche a brevissimo, già nel mese di agosto. Parliamo del fenomeno della Niña, un "raffreddamento della temperatura delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico centrale ed orientale dovuto a particolari condizioni climatiche", spiegano gli esperti ilmeteo.it. Questo evento atmosferico non si verifica tutti gli anni, e spesso soppiantato dal fenomeno opposto "il Niño", ossia un riscaldamento delle acque oceaniche. Ma quest'anno le "anomalie climatiche in atto sull'Oceano Pacifico" lasciano presupporre che la Niña raggiungerà presto l'Europa e l'Italia e "già da fine Agosto in poi potrebbero esserci cattive notizie".

"Altri fenomeni estremi", Giuliacci mette in guardia: cosa sta per accadere

Secondo gli esperti meteo la novità rilevante riguarda la temperatura superficiale delle acque dell'Oceano Pacifico che a giugno e luglio 2022 era superiore alla media stagionale di 0,8°C) ma l'ultima tendenza è al ribasso: +0,4°C, tanto che è possibile una discesa sotto lo zero nelle prossime rilevazioni.

Meteo, le previsioni di Mario Giuliacci. Ecco quando finirà l'estate più calda

"Durante il trimestre agosto-settembre-ottobre (ovvero tra fine estate e primo autunno) è ipotizzabile che un ritorno della Niña possa incrementare il numero di uragani negli Stati Uniti d'America. Non è escluso allora che qualche tempesta extra-tropicale riesca dunque a raggiungere pure le coste occidentali europee", si legge nell'analisi. Il risultato per il clima italiano? La fine dell’estate già da fine agosto e con l’avvio dell'autunno anticipato e settembre e ottobre molto piovosi.