Meteo, le previsioni di Mario Giuliacci. Il colonnello svela quando finirà il caldo

Il caldo ci fa tirare un sospiro di sollievo ma non si può ancora cantare vittoria. Il caldo tornerà ma il colonnello Mario Giuliacci rivela anche quando è previsto un primo assaggio di autunno. Secondo il colonnello il prossimo fine settimana sarà caratterizzato da temperature estive ma, nel complesso, normali per il periodo. Nel weekend del 21 agosto le massime saranno per lo più comprese fra 27 e 32 gradi, con afa quasi del tutto assente. La situazione dovrebbe rimanere invariata per tutta la prima parte della prossima settimana ma non si può ancora cantare vittoria.

L'estate, infatti, avrà un ultimo colpo di coda. Nel weekend del 27-28 agosto l'anticiclone nord-africano proverà a rialzare la testa e tornerà ad allungarsi sulla nostra Penisola. Negli ultimi giorni del mese il caldo sarà piuttosto intenso al centro-sud e sulle isole con temperature che potrebbero superare anche i 35 gradi. L'ultima ondata di caldo non coinvolgerà, però, il nord del Paese che verrà sostanzialmente risparmiato. Ma la vera sorpresa arriverà nel primo weekend di settembre quando correnti dal nord atlantico provocheranno un importante crollo delle temperature che scenderanno anche di dieci gradi.