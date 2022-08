Coca-Cola e Haagen Dazs ritirati dai supermercati per "rischio chimico"

20 agosto 2022 a

"Rischio chimico" è il motivo del richiamo del ministero della Salute per alcuni lotti di prodotti di due marchi famosissimi. Si tratta delle bottiglie in vetro di Coca Cola e di alcuni barattoli di gelato alla vaniglia della marca Haagen Dazs. Sul sito del Ministero viene spiegato come nel lotto L2207077N che riguarda la confezione da 9 bottiglie in vetro da 1L è presente un'etichettatura errata: il prodotto contiene zucchero ma l'indicazione è 'zero zuccheri' e la bottiglia presenta il tappo rosso anziché nero. Per quanto riguarda il gelato alla vaniglia, invece, si tratta dei prodotti Belgian Choc 460 ml con data di scadenza 18e 19/3/23, Macadamia 460 ml con scadenza il 2,4,8,15,16,/4/23, Cookies da 460 ml con scadenza 27/3/23, 12, 21, 22/4/23 e Pralines 460 ml con scadenza 10/4/23.

Il motivo del richiamo del famoso marchio di gelati riguarda "la presunta presenza di cloroetanolo". L'azienda produttrice invita i consumatori a scopo precauzionale a riportare al punto vendita anche le confezioni di Macadamia 95 ml scadenza 16/03/23, Belgian Chocolate 95 ml scadenza 08/04/23, Caramel Attraction 4x95ml scadenza 01/04/23 e Duo Belgian Choc&Vanilla 420 ml scadenza 15/04/23. Per quanto riguarda invece il marchio Coca Cola sul sito del ministero si "invitano i consumatori a verificare il numero di lotto riportato sul collo/tappo bottiglia. Qualora corrispondesse a quelli coinvolti vi invitiamo a contattare il nostro Numero Verde (800.534.934) per provvedere alla gestione. I lotti coinvolti sono: 93L2207077N, 94L2207077N, 95L2207077N, 96L2207077N Codice EAN bottiglia: 5449000000057, Codice EAN cassa:5449000132512".