Farina ritirata dai supermercati, "cosa c'era dentro". Il marchio richiamato dal Ministero

11 luglio 2022 a

a

a

Il mix sfoglia a marchio "Revolution" è stato ritirato dai supermercati. "Rischio chimico per presenza nel prodotto dell'allergene arachide" è la motivazione del richiamo che si legge sul sito del Ministero della Salute. Si tratta di una farina specifica per le sfoglie venduta in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 180222 e che riporta la data di scadenza del 18/02/2023.

Il mix sfoglia richiamato è stato prodotto dall’azienda Revolution Srl, nello stabilimento di strada Battifoglia 12r, nella frazione di Sant’Andrea delle Fratte, comune di Perugia. A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alle arachidi di non consumare il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza segnalati. Il consumo del mix non è rischioso per le persone che non sono allergiche alle arachidi ma il Ministero avverte "si prega di non consumare il prodotto e riportarlo al punto vendita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.