Patatine ritirate dai supermercati, “rischio chimico”. Richiamo per i lotti di tortilla chips biologiche

27 luglio 2022 a

a

a

Scatta una nuova allerta alimentare. Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo precauzionale "per rischio chimico" per tutti i lotti di tortilla chips salate biologiche a marchio Santa Maria, vendute in sacchetti da 125 grammi per la “sospetta presenza di atropina e scopolamina”. Il richiamo, si legge sul sito del ministero, riguarda tutti i lotti e tutte le date di scadenza. Per questo, le patatine in questione verranno ritirate dai supermercati.

"Rischio chimico". Salame e noodles ritirati dal supermercato: i lotti pericolosi

Le tortilla chips richiamate sono state prodotte da Snack Food Poco Loco NV in uno stabilimento situato in Belgio per l’azienda svedese Santa Maria AB. A scopo precauzionale, il Ministero e l’azienda consigliano di non consumare il prodotto segnalato e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.