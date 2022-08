Il Maltempo travolge la Toscana, incredibile tromba d'aria a Marina di Massa

18 agosto 2022 a

Questa mattina una tromba d'aria ha colpito Marina di Massa, rinomato centro balneare nella provincia di Massa-Carrara, in Toscana. Dalla spiaggia alle pinete, sono gravi i danni del maltempo fra Massa e Carrara. La forza del vento ha fatto cadere alberi, abbattuto cabine, distrutto il mercato e il cinema Splendor, completamente aperto e senza tetto. Forti i danni anche in Versilia a causa di un nubifragio. La regione Toscana ha comunicato che circa 100 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni nei comuni di Massa e Carrara: circa 30 a Massa e 70 a Carrara. La protezione civile sta allestendo un riparo per la notte nelle scuole e nelle palestre messe a disposizione dai comuni. Danni anche all'imbarcazione del velista Giovanni Soldini che su Twitter pubblica le foto sottolineando come "l'emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti, per limitare le conseguenze dobbiamo agire ora".

Una violenta #trombadaria ha investito questa mattina la zona del nostro cantiere, vicino a Marina di Carrara, provocando enormi danni. Il vento ha sollevato #MaseratiMulti70 facendola uscire dall’invaso e l’ha scagliata a terra a metri di distanza.@Maserati_HQ @Aon_plc pic.twitter.com/ETKEHECVtj — giovanni soldini (@giovannisoldini) August 18, 2022

Si aggrava il bilancio del maltempo in Toscana: due persone sono morte e almeno 20 sono rimaste ferite, alcune in modo grave. A Sorbano del Giudice (Lucca) è deceduto un uomo travolto da un albero. Una donna è morta a Massa Carrara, al Parco La Malfa, sempre travolta da un albero: inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118. Al Camping Italia a Marina di Massa (Massa Carrara) 4 feriti per caduta di alberi: 3 sono stati portati in codice giallo all'ospedale Apuane; i vigili del Fuoco sono ancora impegnati a liberare una quarta persona, una donna che si trovava in una roulotte e le cui condizioni sarebbero gravi. Sempre in provincia di Massa Carrara, a Massa, un uomo è rimasto ferito in un deposito di bus.

Travolti dagli alberi per il maltempo, due morti in Toscana

Nel comune di Barga (a Lucca) un tetto è caduto su un'auto ferendo 4 persone, tutte trasferite all'ospedale di Lucca dove 3 sono arrivate in codice verde e una in codice rosso. All'ospedale di Carrara sono state portate altre 7 persone in codice giallo e 2 in codice verde. A Camaiore (Lucca), in via Italica, codice giallo per un'altra persona travolta da albero e portata all'ospedale Versilia. A Pistoia ferito l'autista di un tir rimasto incastrato nella cabina di guida su cui è caduta una pianta d'alto fusto. Un uomo è rimasto ferito a Firenze, al mercato del Galluzzo. Attivato dall'Asl Toscana nord ovest il piano per maxi-emergenza maltempo, in particolare nella zona di Massa Carrara ma anche a Lucca e in Versilia. Numerose le chiamate di soccorso. La Centrale 118 Alta Toscana e le associazioni di volontariato stanno lavorando in stretta sinergia con i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e la protezione civile.