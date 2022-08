Per il maltempo cadono gli alberi, morti e feriti in Toscana

18 agosto 2022 a

Si fanno sempre più gravi le conseguenze del maltempo che ha picchiato in Toscana. La centrale del 118 dell’alta Toscana conta 2 vittime. Una a Sorbano del Giudice (Lucca), dove è deceduto un uomo travolto da un albero. L’altra al parco La Malfa, a Carrara, dove un altro albero è caduto addosso a una donna: «Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118», si spiega. L’Asl ha quindi attivato il piano per maxi-emergenze legate al maltempo, in particolare nella zona di Massa Carrara, «dove un’autentica bomba d’acqua ha creato notevoli disagi, ma anche Lucca e Versilia».

Il 118 sta «lavorando in stretta sinergia con i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile». Oltre alle 2 vittime, infatti, numerosi sono anche i feriti sulla costa. Al Camping Italia, a Marina di Massa, 4 feriti per caduta di alberi: 3 sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane; i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a liberare una quarta persona, una donna (in codice rosso) che si trovava in una roulotte. Nel comune di Barga un tetto è caduto su un’auto ferendo 4 persone: 3 in codice verde e 1 in codice rosso, tutti portati all’ospedale San Luca di Lucca. Da Carrara, inoltre, sono stati portati all’ospedale Apuane, ad ora, 7 codici gialli e 2 verdi. A Camaiore, via Italica, codice giallo per un’altra persona travolta da un albero e portata all’ospedale Versilia.