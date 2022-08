Meteo, arrivano burrasca e temporali: estate finita? Giuliacci: perturbazione seria, cosa ci aspetta

15 agosto 2022 a

Archiviato o quasi il Ferragosto, c'è da capire cosa ci aspetta per il prosieguo dell'estate 2022 dal punto di vista del tempo atmosferico. A fornire le previsioni meteo aggiornate per la seconda parte di agosto è il colonnello Mario Giuliacci che, in un articolo pubblicato lunedì 15 agosto sul suo sito meteogioliacci.it, spiega come all'orizzonte ci sia "una perturbazione seria, con tanti temporali".

Il meteorologo ricorda un fenomeno considerato tipico nei decenni passati, dagli anni '70 ai '90, ossia la "Burrasca di Ferragosto", quando l'Italia veniva raggiunta da una "perturbazione decisa che, più intensa delle precedenti, segnava la vera rottura dell'estate, con il definitivo passaggio a uno schema meteo più instabile e fresco". Da capire se sarà così anche per l'estate 2022.

Nel giorno di Ferragosto il sole ha la meglio sulle nuvole in buona parte d'Italia me nei prossimi giorni non sarà così. Le prime avvisaglie di instabilità arriveranno martedì 16 agosto soprattutto al Sud, mentre mercoledì 17 "sull'Italia si affaccerà un'intensa perturbazione che, proveniente dal Nord Atlantico, porterà i suoi primi temporali al Nordovest" e "indugerà sull'Italia per qualche giorno". Per almeno altre 48 ore vedremo temporali improvvisi prima al nord, poi anche al centro e arriveranno anche "venti più freschi per cui le temperature rimarranno contenute, in molte zone anche al di sotto delle medie stagionali". Al sud il tempo "rimarrà in prevalenza soleggiato e il caldo tornerà a farsi intenso, con picchi anche attorno ai 40 gradi".

Ma con l'arrivo della perturbazione atlantica l'estate sarà davvero finita? Sarà "una bella battuta d'arresto" e forse non rivedremo più l'anticiclone africano, spiega Giuliacci, ma i modelli previsionali indicano che la burrasca "non sarà seguita da altri passaggi perturbati, almeno non a breve, ed è anzi probabile che nell'ultima decade di agosto, e quindi fino alla fine del mese, il tempo rimanga sostanzialmente asciutto". Sole e temperature più miti: buone notizie per i vacanzieri che potranno godersi gli ultimi scampoli d'estate.